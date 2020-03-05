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TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 26. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

05.03.2020 09:54 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:54
TFF 1. Lig'de 26. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 26. hafta yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 26. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Altay (Menemen)

19.00 Adanaspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (5 Ocak Fatih Terim)

7 Mart Cumartesi:

14.00 Keçiörengücü-Boluspor (Aktepe)

14.00 Hatayspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor (Vefa)

16.30 Eskişehirspor-Giresunspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Bursaspor-İstanbulspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

8 Mart Pazar:

16.30 Akhisarspor-Osmanlıspor ( Toto Akhisar)

19.00 Altınordu-Cesar Grup Ümraniyespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

Kaynak: AA

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