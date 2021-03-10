TFF 1. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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TFF 1. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

10.03.2021 14:15 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:18
TFF 1. Lig'de 26. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 26. hafta müsabakalarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

12 Mart Cuma:

19.00 GZT Giresunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Koray Gençerler

13 Mart Cumartesi:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu

16.00 Beypiliç Boluspor-Akhisarspor: Hakan Ceylan

19.00 Adana Demirspor-İstanbulspor: Erkan Özdamar

14 Mart Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

16.00 Menemenspor-Adanaspor: Murat Erdoğan

16.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Altay: Yasin Kol

19.00 Bursaspor-Ankaraspor: Alper Çetin

15 Mart Pazartesi:

19.00 Altınordu-Yılport Samsunspor: Bahattin Şimşek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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