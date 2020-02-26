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TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.

26.02.2020 11:59 | Son Güncelleme: 26.02.2020 11:59
TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı

, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak Ümraniyespor-Bursaspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.


TFF 1. Lig'de 29 Şubat, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:


29 Şubat Cumartesi


14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu


16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş


19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman


1 Mart Pazar


14.00 BB. Erzurumspor-E.G Menemenspor: Cihan Aydın


14.00 C.G Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar


16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek


19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam


2 Mart Pazartesi


19.00 E.H Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan


19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge - BURSA

Kaynak: İHA

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