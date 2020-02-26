TFF 1. Lig'de 25. haftanın hakemleri açıklandı
Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı.
Merkez Hakem Kurulu, TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak karşılaşmalarda düdük çalacak hakemleri açıkladı. Pazar günü oynanacak Ümraniyespor-Bursaspor maçını hakem Erkan Özdamar yönetecek.
TFF 1. Lig'de 29 Şubat, 1 Mart ve 2 Mart tarihlerinde oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
29 Şubat Cumartesi
14.00 Osmanlıspor-Fatih Karagümrük: Bülent Birincioğlu
16.30 Eskişehirspor-Akhisarspor: Ramazan Keleş
19.00 Adana Demirspor-Hatayspor: Turgut Doman
1 Mart Pazar
14.00 BB. Erzurumspor-E.G Menemenspor: Cihan Aydın
14.00 C.G Ümraniyespor-Bursaspor: Erkan Özdamar
16.30 İstanbulspor-Adanaspor: Bahattin Şimşek
19.00 Altay-Altınordu: Kadir Sağlam
2 Mart Pazartesi
19.00 E.H Balıkesirspor-Keçiörengücü: Hakan Ceylan
19.00 Giresunspor-Boluspor: Mert Güzenge - BURSA
Kaynak: İHA