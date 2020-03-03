TFF 1. Lig'de 25 haftada 41 teknik adam görev aldı

03.03.2020 10:25 | Son Güncelleme: 03.03.2020 10:29

TFF 1. Lig'de geride kalan 25 haftada 16 takım, 41 farklı teknik direktörle çalıştı. Ligde sadece Keçiörengücü ve Altınordu kulüpleri hoca değişikliğine gitmedi.



TFF 1. Lig'de yer alan 18 takımdan 16'sı kötü gidişatlarının faturasını teknik direktörlere kesti. 25 haftası geride kalan ligde 16 takım, 41 farklı teknik direktörle çalıştı. Sadece Keçiörengücü ve Altınordu bu kervana katılmayan ekipler oldu.



En fazla Adanaspor ve Karagümrük değiştirdi



Ligde en fazla teknik adam değişikliğine giden takımlar Adanaspor ve Karagümrük oldu. Sezona Levent Eriş ile başlayan Adana temsilcisi, 7. haftada alınan 2-1'lik Ümraniyespor yenilgisiyle görevinden ayrıldı ve Engin İpekoğlu geldi. Ancak İpekoğlu da takımın başında kaldığı 12 maçlık serüvende sadece 1 galibiyet alınca deneyimli çalıştırıcıyla da yola devam edilmedi. Daha sonra Eyüp Arın'la anlaşan Adanaspor, söz konusu süreçte 3 yenilgi, 1 beraberlik ve 1 galibiyet elde etti. Kısa süren bu maceradan sonra ise mevcut teknik direktör Coşkun Demirbakan ile anlaşıldı.



Cüneyt Dumlupınar ile 2019-2020 sezonuna merhaba diye Karagümrük, 7 haftalık süreçten sonra bu birlikteliğe son verdi. Erkan Zengin ile oyuncu-teknik direktör olarak yoluna devam eden İstanbul temsilcisi, ardından Giray Bulak'ı teknik direktörlük koltuğuna oturttu. Sadece 5 hafta süren Bulak dönemin sona ermesiyle Karagümrük, ligin ikinci yarısına Ömer Erdoğan'la başladı. Erdoğan, 8 haftada 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak takımı play-off potasına sokmayı başardı.



Adanaspor ve Karagümrük'ü 3'er defa teknik adam değişikliğine giden Altay, Balıkesirspor, Boluspor, Eskişehirspor ve Hatayspor takip ediyor.



9 teknik direktör 2'şer takım çalıştırdı



TFF 1. Lig'de görev alan teknik direktörlerden 9'u sezon içinde 2'şer takımın başında yer aldı. Bu isimler Coşkun Demirbakan (Eskişehirspor, Adanaspor), Sait Karafırtınalar (Altay, Ümraniyespor), Ali Tandoğan (Balıkesirspor, Altay), Yalçın Koşukavak (Bursaspor, Altay), Ramazan Kurşunlu (Menemenspor, Balıkesirspor), Giray Bulak (Boluspor, Karagümrük), Fırat Gül (İstanbulspor, Boluspor), Erkan Sözeri (Giresunspor, Erzurumspor), Mehmet Altıparmak (Akhisarspor, Hatayspor) olarak dikkat çekiyor.



2019-2020 sezonunda 25 hafta sonunda yapılan teknik adam değişiklikleri şöyle:



Adanaspor: Levent Eriş, Engin İpekoğlu, Eyüp Arın, Coşkun Demirbakan



A.Demirspor: Ümit Özat, Uğur Tütüneker



Keçiörengücü: Serkan Özbalta



Altay: Sait Karafırtınalar, Ali Tandoğan, Yalçın Koşukavak



Altınordu: Hüseyin Eroğlu



Balıkesirspor: Ali Tandoğan, Ramazan Kurşunlu, Yusuf Şimşek



Boluspor: Giray Bulak, Osman Özköylü, Fırat Gül



Erzurumspor: Muzaffer Bilazer, Erkan Sözeri



Eskişehirspor: Fuat Çapa, Coşkun Demirbakan, Mustafa Özer



Bursaspor: Yalçın Koşukavak, İbrahim Üzülmez



Akhisarspor: Mehmet Altıparmak, Yılmaz Vural



Menemenspor: Ramazan Kurşunlu, Cenk Laleci



Giresunspor: Erkan Sözeri, Hakan Kutlu



Hatayspor: İlhan Palut, Bayram Soysal, Mehmet Altıparmak



İstanbulspor: Fırat Gül, Fatih Tekke



Karagümrük: Cüneyt Dumlupınar, Erkan Zengin, Giray Bulak, Ömer Erdoğan



Osmanlıspor: Mustafa Dalcı, İsmet Taşdemir



Ümraniyespor: Ahmet Taşyürek, Sait Karafırtınalar - İSTANBUL

Kaynak: İHA