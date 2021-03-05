TFF 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:
Bugün:
19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: Mert Güzenge
16.00 Ankaraspor-Menemenspor: Yasin Kol
19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler
7 Mart Pazar:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor: Burak Şeker
16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Mustafa Kürşad Filiz
16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor: Emre Malok
19.00 Altay-Tuzlaspor: Kadir Sağlam
8 Mart Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever