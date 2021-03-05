TFF 1. Lig'de 25. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 25. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 25. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 İstanbulspor-Ankara Keçiörengücü: Emre Kargın

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Altınordu: Mert Güzenge

16.00 Ankaraspor-Menemenspor: Yasin Kol

19.00 Yılport Samsunspor-Adana Demirspor: Koray Gençerler

7 Mart Pazar:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Giresunspor: Burak Şeker

16.00 Akhisarspor-Eskişehirspor: Mustafa Kürşad Filiz

16.00 Beypiliç Boluspor-Bursaspor: Emre Malok

19.00 Altay-Tuzlaspor: Kadir Sağlam

8 Mart Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Direnç Tonusluoğlu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever