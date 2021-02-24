TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

24.02.2021 14:45 | Son Güncelleme: 24.02.2021 14:48
TFF 1. Lig'de 24. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'in 24. haftasında oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre, 24. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

27 Şubat Cumartesi:

16.00 Altınordu-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Burak Pakkan

19.00 Adana Demirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Çağdaş Altay

28 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Yılport Samsunspor: Kutluhan Bilgiç

16.00 Bursaspor-Akhisarspor: Yiğit Arslan

16.00 Eskişehirspor-İstanbulspor: Murat Erdoğan

19.00 Giresunspor-Altay: Sarper Barış Saka

1 Mart Pazartesi:

13.30 Tuzlaspor-Adanaspor: Koray Gençerler

16.00 Menemenspor-Beypiliç Boluspor: Onur Özütoprak

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Ankaraspor: Hakan Ceylan

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yunus Kaymaz

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