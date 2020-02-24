TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak
TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.
Hafta içi oynanacak 24. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)
16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)
19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor (Vefa)
26 Şubat Çarşamba:
16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Akhisarspor-Giresunspor (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)
27 Şubat Perşembe:
14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)
16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bolu Atatürk)
19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)