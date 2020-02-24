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TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak

TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

24.02.2020 10:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 10:46
TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın başlayacak

TFF 1. Lig'de 24. hafta heyecanı yarın oynanacak karşılaşmalarla başlayacak.

Hafta içi oynanacak 24. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

14.00 Hatayspor-Osmanlıspor (Antakya Atatürk)

16.30 Ekol Göz Menemenspor-Adana Demirspor (Menemen İlçe)

19.00 Fatih Karagümrük-Eskişehirspor (Vefa)

26 Şubat Çarşamba:

16.30 Altınordu-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Akhisarspor-Giresunspor ( Toto Akhisar)

19.00 Adanaspor-Cesar Grup Ümraniyespor (5 Ocak Fatih Terim)

27 Şubat Perşembe:

14.00 Keçiörengücü-İstanbulspor (Aktepe)

16.30 Boluspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Bolu Atatürk)

19.00 Bursaspor-Altay (Bursa Büyükşehir Belediye)

Kaynak: AA
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