TFF 1. Lig'de 23. haftanın perdesi 2 maçla açılıyor
TFF 1. Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.
TFF 1. Lig'de 23. hafta yarın yapılacak 2 maçla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 23. haftanın müsabaka programı şöyle:
Yarın:
19.00 Osmanlıspor-Ekol Göz Menemenspor (Osmanlı)
19.00 Eskişehirspor-Hatayspor (Yeni Eskişehir)
22 Şubat Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor (Kazım Karabekir)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Keçiörengücü (Ümraniye Belediye)
16.30 Akhisarspor-Fatih Karagümrük (Spor Toto Akhisar)
19.00 Adana Demirspor-Altınordu (Adana 5 Ocak Fatih Terim)
23 Şubat Pazar:
14.00 Giresunspor-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Giresun Atatürk)
16.30 Altay-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 İstanbulspor-Boluspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)