TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor
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TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor

18.02.2021 10:49 | Son Güncelleme: 18.02.2021 10:52
TFF 1. Lig'de 22. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 22. hafta, yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

TFF 1. Lig'de 22. hafta, yarın oynanacak üç maçla başlayacak.

Ligde yarın Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor, Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor ve Adana Demirspor-Altay maçları oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 22. haftanın programı şöyle:

Yarın:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Bereket Sigorta Ümraniyespor (Aktepe)

16.00 Eskişehirspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Adana Demirspor-Altay (Yeni Adana)

20 Şubat Cumartesi:

13.30 Menemenspor-Akhisarspor (Menemen İlçe)

16.00 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.00 Giresunspor-Ankaraspor (Çotanak Spor Kompleksi)

19.00 İstanbulspor-Yılport Samsunspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

21 Şubat Pazar:

13.30 Tuzlaspor-Beypiliç Boluspor (Stadı henüz belli değil)

19.00 Aydeniz Et Balıkesirpor-Bursaspor (Balıkesir Atatürk)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul

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