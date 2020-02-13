TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak
TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 22. haftanın programı şöyle:
14 Şubat Cuma:
19.00 Altınordu-Osmanlıspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
15 Şubat Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)
16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)
16 Şubat Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Altay (Aktepe)
16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)
16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)
17 Şubat Pazartesi:
19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)