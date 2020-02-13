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TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak

TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

13.02.2020 10:08 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:08
TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak

TFF 1. Lig'de 22. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 22. haftanın programı şöyle:

14 Şubat Cuma:

19.00 Altınordu-Osmanlıspor ( Aziz Kocaoğlu)

15 Şubat Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Akhisarspor (Antakya Atatürk)

16.30 Boluspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Bolu Atatürk)

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Eskişehirspor (Menemen İlçe)

16 Şubat Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Altay (Aktepe)

16.30 Fatih Karagümrük-Giresunspor (Vefa)

16.30 Bursaspor-Adana Demirspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-İstanbulspor (Balıkesir Atatürk)

17 Şubat Pazartesi:

19.00 Adanaspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

Kaynak: AA
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