TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu
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TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

12.02.2021 11:35 | Son Güncelleme: 12.02.2021 11:39
TFF 1. Lig'de 21. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu

TFF 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'de 21. hafta karşılaşmalarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde haftanın maçlarını yönetecek hakemler şunlar:

Bugün:

19.00 Ankaraspor-Altınordu: Emre Malok

Yarın:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Eskişehirspor: Emre Kargın

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-İstanbulspor: Alper Çetin

16.00 Akhisarspor-Yılport Samsunspor: Burak Pakkan

19.00 Altay-Ankara Keçiörengücü: Abdullah Buğra Taşkınsoy

14 Şubat Pazar:

16.00 Menemenspor-Aydeniz Et Balıkesirspor: Cihan Aydın

16.00 Beypiliç Boluspor-Giresunspor: Direnç Tonusluoğlu

19.00 Adanaspor-Adana Demirspor: Kadir Sağlam

15 Şubat Pazartesi:

19.00 Bursaspor-Tuzlaspor: Yasin Kol

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Çakar

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.2.2021 11:39:56. #1.14#
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