TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı
Anadolu Ajansı / Hilmi Sever - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.

TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki idari merkezinde gerçekleştirildi.

Kura çekimine TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın, kulüp başkanları ve temsilcileri katıldı.

Ligde yeni sezon 13 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Aralık'ta ilk yarı sona erecek. 7 Ocak'ta ikinci yarısı başlayacak TFF 1. Lig, 15 Mayıs'ta tamamlanacak.

TFF 1. Lig'de 5, 17, 25 ve 33'üncü haftalarda ise maçlar hafta içi oynanacak. Her takım ilk yarı ve ikinci yarıda birer hafta olmak üzere 2 haftayı bay geçecek.

Fikstür çekimi öncesi bir konuşma yapan TFF Başkanvekili Yılmaz Büyükaydın, "Uzun zamandır pandemi ile mücadeleyle yolumuza devam ediyoruz. Geçen yıl ligi el ele vererek sonlandırdık. Kulüplerimizin yaşadığı sıkıntıları biliyorum. Zaman zaman takım kurmakta zorlandınız, yapılan testlerle ilgili sorunlar yaşadınız ama çok şükür yaptığımız istişareler neticesinde ligleri oynatarak zevkli bir sezonu sonlandırdık. Bu da bizi ayrıca sevindiriyor. Bu ligi değerli kılan mücadelelere sahne olması, birçok takımın Süper Lig potansiyelinde takım kurması da bizi mutlu ediyor." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 12 farklı kentten 19 takımın katılımıyla 347 maç izleneceğini hatırlatan Büyükaydın şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezon bu ligde mücadele eden ve bir üst lige çıkan takımları kutluyorum. Uzun zamandır seyirci desteğinden yoksun olarak müsabakalara devam ettik. İnşallah bu yıl aşı ve salgındaki hafifleme nedeniyle yüzde 50 kapasite ile statlara taraftar almayı uygun gördüğümüzü açıklamıştık. Salgın daha da hafiflerse bu sayıyı arttırma arzusundayız. Bizim için taraftar futbolun olmazsa olmazı. Önümüzdeki sezon itibarıyla bu ligde VAR sistemi ile ilgili düşüncelerimizi önümüzdeki sezonla ilgili hazırlıklarımıza ciddi şekilde devam ediyoruz. Gerekli altyapıyı tamamladıktan sonra bu ligde de VAR sistemini devreye sokmaya çalışacağız. Burada en önemli olan insan kaynağı eğitimlerini vermek, yetiştirmek bizim görevimiz olacak. Başkanlarım sizden ricam genç oyunculara, altyapılara yatırım yapılması. Bu gençlere çok ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. Teşvik anlamında da sizlere gerekli desteği vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Tüm takımlara başarılar diliyorum." diye konuştu."

TFF 1. Lig'de ilk hafta müsabakaları şöyle:

Menemenspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor

Denizlispor-Royal Hastanesi Bandırmaspor

Balıkesirspor-Beypiliç Boluspor

Tuzlaspor-MKE Ankaragücü

Kocaelispor-Bereket Sigorta Ümraniyespor

Ankara Keçiörengücü-Altınordu

İstanbulspor-Manisa FK

Gençlerbirliği-Eyüpspor

Bursaspor-Adanaspor

Yılport Samsunspor-Bay geçecek

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hilmi Sever

Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
Kıyamet kopacak! TFF, uzun bir açıklamayla kulüplerin taleplerine ve iddialarına sert yanıt verdi
TFF: 'Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız.'
TFF: "Müsabakalara çıkmamak Süper Lig markasına zarar verici ve Türk futbol kamuoyu tarafından kabul görmeyecek bir tutum olduğunu hatırlatırız."
Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Galatasaray'ın Atina'da uğradığı çirkin tavrın ardından Yunanistan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Hulusi Akar Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Tolga Akış Düm Tek Tek Ebru Gündeş Sertab Erener
Spor Salih Uçan Arda Turan Ahmet Ağaoğlu Ahmet Nur Çebi Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TFF 1. Lig'de 2021-2022 sezonunun fikstür çekimi yapıldı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 15:46:09. #1.15#

title