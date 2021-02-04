TFF 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
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TFF 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

04.02.2021 16:59 | Son Güncelleme: 04.02.2021 17:02
TFF 1. Lig'de 20. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 20. haftada oynanacak maçlarda görev alacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre 20. haftada oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

19.00 Yılport Samsunspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Direnç Tonusluoğlu

6 Şubat Cumartesi:

13.30 Tuzlaspor-Menemenspor: Murat Erdoğan

16.00 Eskişehirspor-Altay: Burak Pakkan

16.00 İstanbulspor-Bereket Sigorta Ümraniyespor: Mustafa Kürşad Filiz

19.00 Adana Demirspor-Ankaraspor: Emre Kargın

7 Şubat Pazar:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Adanaspor: Yiğit Arslan

16.00 Altınordu-Beypiliç Boluspor: Yasin Kol

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Akhisarspor: Kutluhan Bilgiç

8 Şubat Pazartesi:

19.00 Giresunspor-Bursaspor: Mert Güzenge???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ercan Doğan

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