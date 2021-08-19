TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
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TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu

TFF 1. Lig'de 2. haftanın hakemleri belli oldu
Anadolu Ajansı / Emrah Oktay - Haberler | Spor

TFF 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

TFF 1. Lig'in 2. haftasında yapılacak maçlarda düdük çalacak hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulunun açıklamasına göre, ligin 2. haftasındaki mücadeleleri yönetecek hakemler şunlar:

Yarın:

20.30 Yılport Samsunspor-Balıkesirspor: Alper Çetin

21 Ağustos Cumartesi:

17.00 Eyüpspor-Ankara Keçiörengücü: Davut Dakul Çelik

21.45 Adanaspor-Gençlerbirliği: Furkan Aksuoğlu

21.45 Altınordu-Tuzlaspor: Alper Akarsu

22 Ağustos Pazar:

17.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-İstanbulspor: Çağdaş Altay

17.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Menemenspor: Burak Pakkan

19.15 MKE Ankaragücü-Kocaelispor: Turgut Doman

21.45 Manisa-Denizlispor: Yiğit Arslan

23 Ağustos Pazartesi:

20.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Bursaspor: Kutluhan Bilgiç ???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emrah Oktay

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