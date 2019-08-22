TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı

TFF 1. Lig'de 2. haftanın heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

22.08.2019 10:06
TFF 1. Lig'de 2. hafta heyecanı

TFF 1. Lig'de 2. haftanın heyecanı yarın oynanacak Boluspor-Adana Demirspor maçıyla başlayacak.

1. Lig'de 2. haftanın açılış maçı yarın saat 20.00'de Bolu Atatürk Stadı'nda Boluspor ile Adana Demirspor arasında oynanacak.

TFF 1. Lig'de 2. haftanın programı şöyle

Yarın:

20.00 Boluspor-Adana Demirspor (Bolu Atatürk)

24 Ağustos Cumartesi:

16.30 Keçiörengücü-Osmanlıspor (Aktepe)

21.45 Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Balıkesir Atatürk)

21.45 Altınordu-Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)

25 Ağustos Pazar:

17.00 Ümraniyespor-Giresunspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor (İzmir Atatürk)

21.45 Bursaspor-Akhisarspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

21.45 Adanaspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

26 Ağustos Pazartesi:

20.00 İstanbulspor-Altay (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

Kaynak: AA
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