TFF 1. Lig'de 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

TFF 1. Lig'de 19. hafta müsabakalarında düdük çalacak hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, ligde 19. hafta maçlarını yönetecek hakemler şöyle:

Yarın:

19.00 Akhisarspor-Royal Hastanesi Bandırmaspor: Abdullah Buğra Taşkınsoy

30 Ocak Cumartesi:

13.30 Ankaraspor-Ankara Keçiörengücü: Kadir Sağlam

16.00 Adanaspor-Eskişehirspor: Emre Malok

19.00 Aydeniz Et Balıkesirspor-Tuzlaspor: Bülent Birincioğlu

31 Ocak Pazar:

13.30 Menemenspor-Giresunspor: Caner Ak

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Yılport Samsunspor: Ramazan Keleş

16.00 Beypiliç Boluspor-Adana Demirspor: Alper Çetin

19.00 Bursaspor-Altınordu: Çağdaş Altay

1 Şubat Pazartesi:

19.00 Altay-İstanbulspor: Cihan Aydın

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mücahit Hüseyin Eroğul