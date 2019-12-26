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TFF 1. Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de ilk devrenin son haftasının perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

26.12.2019 09:56 | Son Güncelleme: 26.12.2019 09:56
TFF 1. Lig'de 17. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de ilk devrenin son haftasının perdesi, yarın yapılacak tek maçla açılacak.

Ligde haftanın açılış müsabakasında Adanaspor, 'ü ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig'de 17. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adanaspor-Fatih Karagümrük (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

28 Cumartesi:

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Bursaspor-Hatayspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

16.30 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Osmanlıspor (Balıkesir Atatürk)

19.00 Altınordu-Ekol Göz Menemenspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

29 Aralık Pazar:

14.00 Boluspor-Eskişehirspor (Bolu Atatürk)

14.00 Keçiörengücü-Akhisarspor (Aktepe)

16.30 İstanbulspor-Adana Demirspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

19.00 Altay-Giresunspor (Menemen İlçe)

Kaynak: AA
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