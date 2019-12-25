TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı
TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynayacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynayacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.
TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 Aralık'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'in 17. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:
27 Aralık Cuma
19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük: Alper Çetin
28 Aralık Cumartesi
14.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan
16.30 Bursaspor - Hatayspor: Volkan Bayarslan
16.30 Balıkesirspor - Osmanlıspor: Sarper Barış Saka
19.00 Altınordu - Menemenspor: Kutluhan Bilgiç
29 Aralık Pazar
14.00 Boluspor - Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu
14.00 Keçiörengücü - Akhisarspor: Cihan Aydın
16.30 İstanbulspor - Adana Demirspor: Yiğit Arslan
19.00 Altay - Giresunspor: Erkan Özdamar - İSTANBUL