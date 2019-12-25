Haberler » Spor » TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı - Spor

TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynayacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.

25.12.2019 13:19 | Son Güncelleme: 25.12.2019 13:24
TFF 1. Lig'de 17. hafta hakemleri açıklandı

TFF 1. Lig'in 17. haftasında oynayacak maçlarda düdük çalacak hakemler belli oldu.


TFF 1. Lig'de 17. hafta heyecanı 27, 28 ve 29 'ta oynanacak karşılaşmalarla yaşanacak. 'ndan yapılan açıklamaya göre TFF 1. Lig'in 17. hafta maçlarında görev alacak hakemler şöyle:


27 Aralık Cuma


19.00 Adanaspor - Fatih Karagümrük: Alper Çetin


28 Aralık Cumartesi


14.00 Ümraniyespor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Hakan Ceylan


16.30 Bursaspor - Hatayspor: Volkan Bayarslan


16.30 Balıkesirspor - Osmanlıspor: Sarper Barış Saka


19.00 Altınordu - Menemenspor: Kutluhan Bilgiç


29 Aralık Pazar


14.00 Boluspor - Eskişehirspor: Bülent Birincioğlu


14.00 Keçiörengücü - Akhisarspor: Cihan Aydın


16.30 İstanbulspor - Adana Demirspor: Yiğit Arslan


19.00 Altay - Giresunspor: Erkan Özdamar - İSTANBUL

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler