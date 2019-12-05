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TFF 1. Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 14. haftanın perdesi yarın oynanacak Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor maçıyla açılacak.

05.12.2019 10:12 | Son Güncelleme: 05.12.2019 10:12
TFF 1. Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor

TFF 1. Lig'de 14. haftanın perdesi yarın oynanacak Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor maçıyla açılacak.

Haftanın açılış maçı, Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

TFF 1. Lig'de 14. haftanın programı şöyle:

Yarın:

19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)

7 Cumartesi:

14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)

16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Vefa)

19.00 Akhisarspor-İstanbulspor ( Toto Akhisar)

8 Aralık Pazar:

14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)

16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)

19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 Aralık Pazartesi:

19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)

Kaynak: AA
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