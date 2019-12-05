TFF 1. Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 14. haftanın perdesi yarın oynanacak Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor maçıyla açılacak.
TFF 1. Lig'de 14. haftanın perdesi yarın oynanacak Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor maçıyla açılacak.
Haftanın açılış maçı, Eskişehir Yeni Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.
TFF 1. Lig'de 14. haftanın programı şöyle:
Yarın:
19.00 Eskişehirspor-Cesar Grup Ümraniyespor (Eskişehir Yeni)
7 Aralık Cumartesi:
14.00 Hatayspor-Boluspor (Antakya Atatürk)
16.30 Fatih Karagümrük-Ekol Hastanesi Balıkesirspor (Vefa)
19.00 Akhisarspor-İstanbulspor (Spor Toto Akhisar)
8 Aralık Pazar:
14.00 Osmanlıspor-Altay (Osmanlı)
16.30 Altınordu-Adanaspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
16.30 Bursaspor-Giresunspor (Bursa Büyükşehir Belediye)
19.00 Adana Demirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 Aralık Pazartesi:
19.00 Ekol Göz Menemenspor-Keçiörengücü (Menemen İlçe)