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TFF 1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

Futbolda TFF 1. Lig'de 13. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

28.11.2019 09:40 | Son Güncelleme: 28.11.2019 09:40
TFF 1. Lig'de 13. haftanın perdesi açılıyor

Futbolda TFF 1. Lig'de 13. hafta mücadelesi yarın başlayacak.

İstanbul ekiplerinden İstanbulspor ve , Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki haftanın açılış maçında saat 19.00'da karşı karşıya gelecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:


19.00 İstanbulspor-Fatih Karagümrük (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)


30 Kasım Cumartesi:


14.00 Keçiörengücü-Altınordu (Aktepe)


16.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Osmanlıspor (Erzurum Kazım Karabekir)


19.00 Adanaspor-Bursaspor (5 Ocak Fatih Terim)


1 Aralık Pazar:


14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Akhisarspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)


14.00 Giresunspor-Adana Demirspor (Giresun Atatürk)


16.30 Boluspor-Ekol Göz Menemenspor (Bolu Atatürk)


19.00 Altay-Eskişehirspor (Menemen İlçe)


2 Aralık Pazartesi:


19.00 Ekol Hastanesi Balıkesirspor-Hatayspor (Balıkesir Atatürk)

Kaynak: AA
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