TFF 1. Lig'de 13. hafta başlıyor
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TFF 1. Lig'de 13. hafta başlıyor

07.12.2020 09:59 | Son Güncelleme: 07.12.2020 10:03
TFF 1. Lig'de 13. hafta başlıyor

TFF 1. Lig'in 13. haftası, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor, Eskişehirspor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.

TFF 1. Lig'in 13. haftası, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor, Eskişehirspor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)

16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)

19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

9 Aralık Çarşamba:

13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)

16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)

19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

10 Aralık Perşembe:

13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür

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