TFF 1. Lig'de 13. hafta başlıyor
TFF 1. Lig'in 13. haftası, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor, Eskişehirspor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.
TFF 1. Lig'in 13. haftası, Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor, Eskişehirspor-Tuzlaspor ve Yılport Samsunspor-Menemenspor maçlarıyla başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligde 13. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
13.30 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Bursaspor (Bandırma 17 Eylül)
16.00 Eskişehirspor-Tuzlaspor (Eskişehir Yeni)
19.00 Yılport Samsunspor-Menemenspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)
9 Aralık Çarşamba:
13.30 Ankara Keçiörengücü-Giresunspor (Aktepe)
16.00 Adana Demirspor-Altınordu (5 Ocak Fatih Terim)
19.00 Altay-Ankaraspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
10 Aralık Perşembe:
13.30 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Beypiliç Boluspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
Kaynak: Anadolu Ajansı / Süha Gür