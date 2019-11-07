TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor

07.11.2019 11:10 | Son Güncelleme: 07.11.2019 11:10

TFF 1. Lig'de 11. hafta yarın Adana Demirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.

5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:

Yarın:

19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)

9 Kasım Cumartesi:

14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)

19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)

10 Kasım Pazar:

14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)

14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)

19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)

Kaynak: AA