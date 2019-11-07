TFF 1. Lig'de 11. haftanın perdesi açılıyor
TFF 1. Lig'de 11. hafta yarın Adana Demirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
TFF 1. Lig'de 11. hafta yarın Adana Demirspor ile Eskişehirspor arasında oynanacak karşılaşmayla başlayacak.
5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda oynanacak haftanın açılış mücadelesi saat 19.00'da başlayacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 11. hafta maçlarının programı şöyle:
Yarın:
19.00 Adana Demirspor-Eskişehirspor (5 Ocak Fatih Terim)
9 Kasım Cumartesi:
14.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Akhisarspor (Erzurum Kazım Karabekir)
16.30 İstanbulspor-Ekol Göz Menemenspor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)
16.30 Giresunspor-Osmanlıspor (Giresun Atatürk)
19.00 Altay-Fatih Karagümrük (Menemen İlçe)
10 Kasım Pazar:
14.00 Keçiörengücü-Adanaspor (Aktepe)
14.00 Cesar Grup Ümraniyespor-Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
16.30 Boluspor-Bursaspor (Bolu Atatürk)
19.00 Balıkesirspor-Altınordu (Balıkesir Atatürk)