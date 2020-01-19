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TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Osmanlıspor: 2

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Osmanlıspor karşılaşması, Osmanlıspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.

19.01.2020 18:33 | Son Güncelleme: 19.01.2020 18:39
TFF 1. Lig: Boluspor: 0 - Osmanlıspor: 2

TFF 1. Lig'in 18. haftasında Atatürk Stadyumu'nda oynanan Boluspor-Osmanlıspor karşılaşması, Osmanlıspor'un 2-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı.


Maçtan dakikalar


14. dakikada ceza sahası içine gönderilen topla buluşan Beykan Şimşek'in şutunda top ağlara gitti. 0-1


56. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Delarge'nin kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda sert şutunu kaleci Eyüp güçlükle kurtardı. Kaleciden dönen top Boluspor defansı tarafından uzaklaştırıldı.


59. dakikada Osmanlıspor'un sol kanattan kullandığı serbest vuruşta kendi kalesine ters vuruş yapan Arif Morkaya topu ağlara gönderdi. 0-2


80. dakikada Mustafa Eskihellaç'ın ceza sahası dışından sert şutunda top az fakla auta çıktı.


90+2. dakikada Hayrullah Bilazer'in ceza sahası dışından şutunda top üst direkten geri döndü.


Stat: Bolu Atatürk Stadyumu


Hakemler: Burak Şeker xx, Oğuz Kağan Çalışır xx, Ali Can Alp xx


Boluspor: Yavuz Aygün xx, Seth xx, Arif Morkaya x, Adilehou x, Hakan Arslan xx, Halilovic xx, Dodo xx (Mustafa Eskihellaç dk. 71 xx), Hayrullah Bilazer xx, Gökhan Sazdağı xx, Melih Okutan xx (Mustafa Durak dk. 59 xx), Delarge xx (Kubilay Türkyılmaz dk. 63)


Yedekler: Bahadır Güngördü, İsmail Konuk, Emre Öztürk, Cumali Bişi, Mustafa Eskihellaç, Mustafa Durak, Kubilay Yılmaz


Osmanlıspor: Ahmet Eyüp Türkaslan xx, Oğuz Yıldırım xx, Mehmet Yiğit xx, Ali Eren İyican xx, Ayuk xx (Todorovic dk. 89 ?), Halil İbrahim Esen xx, Atakan Çankaya xx, Barış Zeren xx (Batuhan Yılmaz dk. 90+4 ?), Blagojevic xx, Bekan Şimşek xxx (Okan Deniz dk. 71 xx), Mertan Caner Öztürk xx


Yedekler: Yusuf Karayel, Ali Ülgen, Todorovic, Doğukan Efe, Yiğit Kotan, Okan Deniz, Batuhan Yılmaz


Goller: Beykan Şimşek (dk. 14), Arif Morkaya (dk. 59 k.k.) (Osmanlıspor)


Sarı Kartlar: Delarge, Hayrullah Bilazer, Gökhan Sazdağı (Boluspor), Ahmet Eyüp Türkaslan, Oğuz Yıldırım (Osmanlıspor) - BOLU

Kaynak: İHA
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