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TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında BB Erzurumspor, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.

10.02.2020 16:22 | Son Güncelleme: 10.02.2020 16:24
TFF 1. Lig: BB Erzurumspor: 1 - Keçiörengücü: 0 (Maç sonucu)

TFF 1. Lig'in 21. haftasında BB Erzurumspor, evinde Keçiörengücü'nü 1-0 mağlup etti.


Maçtan dakikalar


65. dakikada sağ taraftan Murat'ın ortasında ceza sahasında topla buluşan Oltan'ın sert vuruşu üstten dışarı çıktı.


67. dakikada 'ın sağdan ortasında ceza sahasında topla buluşan Pote, aşırtma bir vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-0


78. dakikada kullanılan serbest vuruşta Abdülkadir'in ortasına iyi yükselen Samet'in kafa vuruşu üsten dışarı çıktı.


Stat: Kazım Karabekir


Hakemler: Caner Ak xx, Burak Cansız xx, Murat Temel xx


BB Erzurumspor: Sehic xx, Murat xx, Aykut xx, Hasan xx, Mücahit xx, İbrahim xxx, Scuk xx (Obertan dk. 46 xxx), Hamroun xxx, Sissoko xx (Oltan dk. 56 xx), Emrah xx, Pote xxx (Batuhan dk. 74 xx)


Yedekler: Kayacan, Hasan Ayaroğlu, Osman, Cenk Ahmet


Teknik Direktör: Erkan Sözeri


Keçiörengücü: Metin xx, Abdulkadir xx, Samet xx, Erdi xx, Hüsamettin xx, İshak xx, Burak xx (Madinda dk. 71 x), Cem xx (Bokila dk. 70 x), Dialiba xxx, Uğur xx, Kone xx (Devrim dk. 82 ?)


Yedekler: Muhammed, Cihan, Süleyman, Soner


Teknik Direktör: Serkan Özbalta


Gol: Pote (dk.67) (BB Erzurumspor)


Kırmızı kart: Emrah Başsan (dk. 90) (BB Erzurumspor)


Sarı kartlar: Murat, İbrahim, Pote, Sehic, Hasan, Aykut ( BB Erzurumspor), Dialiba, Erdi, Metin (Keçiörengücü) - ERZURUM

Kaynak: İHA
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