TFF 1. Lig: Altınordu: 1 - Fatih Karagümrük: 2

24.08.2019 23:56

TFF 1. Lig'in 2. haftasında Altınordu sahasında Fatih Karagümrük'e 2-1 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar:



2. dakikada savunmanın arkasında sağ çaprazda topla buluşan Erkan Zengin'in karşı karşıya pozisyondaki yerden vuruşunda top direkten döndü.



4. dakikada kaleci ile karşı karşıya kalan Anıl Koç'un şutunda top kaleci Aykut Özer'in ayaklarından döndü.



33. dakikada kornerden gelen top Ersel Aslıyüksek'e çarparak ceza sahası dışına açıldı. Alparslan Erdem'in gelişine sert vuruşunda bir kez daha Ersel'e çarpan top yükseklik kazanıp filelere gitti. 0-1



38. dakikada Erkan Zengin ceza sahası sol çaprazından uzak köşeye vurdu, direği sıyıran top auta gitti.



39. dakikada savunma arkasına gönderilen topa Muhammed Mert hamle yaptı ancak ceza sahası ön çizgisine kadar koşarak çıkan kaleci ayaklarıyla mutlak golü önledi.



40. dakikada sağ kanattan Erkan Zengin'in ortasında penaltı noktası üzerinde Emeghara'nın şutu üstten auta çıktı.



57. dakikada sağ çaprazdan Altınordu ceza sahasına sokulan Ramazan, kaleci Erhan'ın sağından topu ağlara yolladı. 0-2



71. dakikada Kahraman'ın ceza sahası dışından yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak direğin dibinden auta gitti.



80. dakikada Muhammed'in son çizgiden kale önüne çevirdiği pasta yaşanan karambolde topu önünde bulan Kemal meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-2



Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu



Hakemler: Turgut Doman xx, Emrah Ünal xx, Hakan Karabalcık xx



Altınordu: Erhan xx, Kerim xx, Sinan xx, Ravil xx, Kahraman xx, Oğulcan xx, Egehan xx (Kemal dk. 62 x), Muhammed xx, Atakan xx (Engin dk. 74 x), Anıl xx, Ersel xx (Berkay dk. 46 x)



Yedekler: Ali Emre, Ali Mert, Yalçın, Caner, Onur



Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu



Karagümrük: Aykut xx, Ramazan xx, Barış xx (Abdülhamit dk. 89 ?), Dobrovoljc xx, Alpaslan xx, Sabo xx, Arif xx, Barış Özbek xx, Erkan xx (Erdem dk. 87 ?), Darri xx (Turgut dk. 53 x), Emeghara xx



Yedekler: Murat, Sosseh, Efe, Rojas, Bülent



Teknik Direktör: Cüneyt Dumlupınar



Goller: Kemal (dk. 80) (Altınordu), Alpaslan (dk. 33), Ramazan (dk. 57) (Fatih Karagümrük)



Sarı kartlar: Anıl, Oğulcan (Altınordu), Darri, Barış Özbek, Turgut, Aykut (Fatih Karagümrük) - İZMİR

Kaynak: İHA