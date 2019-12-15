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TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Bursaspor: 0

TFF 1. Lig'in 15. haftasında Altınordu, sahasında Bursaspor'la golsüz berabere kaldı.

15.12.2019 21:02 | Son Güncelleme: 15.12.2019 21:08
TFF 1. Lig: Altınordu: 0 - Bursaspor: 0

TFF 1. Lig'in 15. haftasında , sahasında 'la golsüz berabere kaldı.


Maçtan dakikalar


7. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Ufuk'un şutunu kaleci Çağlar çift yumrukla uzaklaştırdı.


11. dakikada Okan Derici'nin ceza sahası dışından vuruşunda top direkten döndü. Dönen topla buluşan Kerim'in şutunu ise kaleci Çağlar kurtardı.


32. dakikada ceza sahasına giren Atakan'ın şutunda kaleci Çağlar topu iki hamlede kontrol etti.


90. dakikada Ufuk'un ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.


Stat: Bornova Aziz Kocaoğlu


Hakemler: Caner Ak xx, Oğuz Terzi xx, Oğuz Kaan Çalışır xx


Altınordu: Erhan xx, Kerim xx, Sinan xx, Ravil xx, Ufuk xx, Okan Derici xx (Berkay dk. 82 ?), Oğulcan xx, Burak x (Muzaffer dk. 70 xx), Hüseyin xx, Muhammed xx, Kemal x (Yasin dk. 71 xx)


Yedekler: Ali Emre, Kahraman, Ali Mert, Yusuf, Egehan, Fatih


Teknik Direktör: Hüseyin Eroğlu


Bursaspor: Çağlar xx, Shehu xx, Diarra xx, Anıl xx, Aykut xx, Burak Kapacak xx, Emirhan xx, Özer Hurmacı x, Burak Altıparmak xx (Recep dk. 69 xx) Onur xx, Kubilay x (Seleznyov dk.66 xx)


Yedekler: Onurcan, Latovlevici, İsmail, Rüştü, Atanasov, Selçuk Şahin, Igor, Ali Akman


Teknik Direktör: Yalçın Koşukavak


Sarı kartlar: Burak Altıparmak, Emirhan, Anıl, Burak Kapacak (Bursaspor), Yasin (Altınordu) - İZMİR

Kaynak: İHA
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