TFF 1. Lig: Altay: 0 - Giresunspor: 0
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altay, Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı.
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Altay, Giresunspor'la 0-0 berabere kaldı.
Maçtan dakikalar
8. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza sahası dışında yapılan ortaya yükselen Ahmet İlhan'ın kafa vuruşu üst direkten döndü.
10. dakikada Leandrinho'nun ceza sahası sağ çaprazından vurduğu şut kalenin üstünden az farkla auta çıktı.
39. dakikada gelişen Altay atağında ceza sahası içine yapılan ortaya yükselen Paixao'nun kafa vuruşunu Kaleci Adriano kornere çeldi.
42. dakikada gelişen Giresunspor atağında ceza sahası dışından topa vuran Valle'nin şutunu Kaleci Cihan kornere çeldi.
45. dakikada atağa hızlı çıkmak isteyen Giresunsporlu Bekir Yılmaz'a müdahalede bulunan İbrahim Öztürk kırmızı kart gördü.
82. dakikada gelişen Giresunspor atağında Alpay Koçaklı'nın vurduğu şutta kaleci Cihan topu çizgi üzerinde kontrol etti.
Stat: Menemen İlçe
Hakemler: Erkan Özdamar xx, Hakan Karabalcık xx, Mehmet Emin Tuğral
Altay: Cihan Topaloğlu xx, Erhan Kartal xx, İbrahim Öztürk x, Abdülkerim Bardakçı xx, Özgür Özkaya xx, Adamu xx, Putsila x, Yılmaz Özeren xx, Leandrinho x (Tavares dk. 73 xx), Hüsamettin Yener x (Yasin Palaz dk. 46 xx), Paixao x (Kappel dk. 61 xx)
Yedekler: Emre Koyuncu, Eren Erdoğan, Hakan Demirci, Kadir Yazıcı, Mustafa Uslu
Teknik Direktör: Ali Tandoğan
Giresunspor: Adriano xx, Uğur Akdemir xx, Ahmet Kesim xx, Numan Çürüksu xx, Muhammed xx, Foguinho xx (Mehmet Güven dk. 88 ?), Ahmet İlhan xx (Himmet Ertürk dk. 81 ?), Bekir Yılmaz xx, Landel x (Alpay Koçaklı dk. 74 xx), Valle xx, Rusescu x
Yedekler: Metin Erol, Murat Akça, Mehmet Taş, Alperen Aydın, Atakan Aygün
Teknik Direktör: Hakan Kutlu
Kırmızı Kart: İbrahim Öztürk (dk. 45) (Altay)
Sarı Kartlar: Ahmet İlhan, Rusescu, Bekir Yılmaz (Giresunspor), Leandrinho, Hüsamettin Yener, Paixao, Özgür Özkaya (Altay) - İZMİR