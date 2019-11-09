TFF 1. Lig: Altay: 0 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig'in 11. haftasında Altay sahasında Fatih Karagümrük'e 1-0 mağlup oldu.

09.11.2019 21:16 | Son Güncelleme: 09.11.2019 21:27
TFF 1. Lig: Altay: 0 - Fatih Karagümrük: 1

TFF 1. Lig'in 11. haftasında sahasında 'e 1-0 mağlup oldu.


Maçtan dakikalar


17. dakikada Leandrinho'nun pasında topla buluşan Kappel'in şutu az farkla auta çıktı.


29. dakikada ceza sahası içinde topa elle müdahale eden Abdülkerim'in pozisyonunda hakem penaltı kararı verdi.


30. dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Sabo, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 0-1


45. dakikada sol kanattan gelişen Altay atağında Abdülkerim'in ortasına yükselen Paixao'nun kafa vuruşu az farkla auta çıktı.


72. dakikada kale önünde topla buluşan Oğuz Han'ın şutunu kaleci Soranov kurtardı.


86. dakikada kaleciyle karşı karşıya kalan Emgehara'nın şutunu kaleci Aydın kornere çeldi.


Stat: Menemen İlçe


Hakemler: Atilla Karaoğlan xx, Mehmet Şahan Yılmaz xx, Muhammet Yumak xx


Altay: Aydın xx, Erhan xx, Gencer xx, Abdulkerim x, Özgür xx, Tavares xx, Deniz x (Oğuz Han dk. 63 xx), Kappel xx, Putsila x (Hüsamettin dk. 82 ?), Leandrinho x (Tatos dk. 63 xx), Paixao x


Yedekler: Cihan, Cenk, Yılmaz, Yasin, Mustafa


Teknik Direktör: Sait Karafırtınalar


Karagümrük: Boran Saranov xx, Dobrovoliç xx, Barış xx, Bülent xx, Koray xx, Mervan x (Ramazan dk. 82 ?), Barış x (Abdulhamit dk. 63 xx), Erik Sabo xx, Zeki xx (Arif dk. 74 x), Turgut Doğan xx, Emeghara xx


Yedekler: Aykut, Alagi Dodou, Efe Tatlı, Alparslan, Sercan


Teknik Direktör: Atılay Canel


Goller: Sabo (dk. 30 pen.) (Karagümrük)


Sarı kartlar: Zeki, Barış, Dobrovoliç, Koray, Sabo (Karagümrük), Abdülkerim, Gençer, Erhan, Leandrinho, Hüsamettin (Altay) - İZMİR

Kaynak: İHA
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