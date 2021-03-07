TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
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TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0

07.03.2021 18:31 | Son Güncelleme: 07.03.2021 18:37
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

Spor Toto 1. Lig'in 25. hafta maçında Akhisarspor konuk ettiği Eskişehirspor'u 3-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

9. dakikada sol kanattan ceza sahasına yapılan ortada Peter'den seken topu Delarge önüne almak isterken defans araya girdi. Yapılan baskıyla topu kazanan Peter'in pasında kaleci Cengiz karşı karşıya kalan Delarge Cengiz'i de geçip meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 1-0

44. dakikada Yusuf'un savunma arkasına attığı topla buluşan ve kaleciyle karşı karşıya kalan Peter'in şutu kaleci Cengiz'de kaldı.

62. dakikada sağ kanattan ceza sahasına sokulan Semih'in ortasında Emir'in ters vuruşunda top ağlara gitti. 2-0

64. dakikada Delarge'in ara pasında ceza sahasında topla buluşan Çekdar'ın şutu kalecide kaldı.

72. dakikada Peter'in savunma arkasına attığı topu alan Çekdar'ın şutu kaleciden sekti. Seken topu önünde bulan Onurcan meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı. 3-0

Stat: Spor Toto Akhisar Belediye

Hakemler: Mustafa Kürşad Filiz xx, Hüsnü Emre Çelimli xx, Mehmet Emin Tuğral xx

Akhisarspor: Lukac xxx, Semih xxx, Doğukan xxx, Orhan xxx, Kadir x (Taku dk. 26 x), Keita xx (Onurcan dk. 62 xx), Cihat xxx, Mert xxx, Çekdar xxx (Yavuz dk. 75 x), Delarge xxx (Berat dk. 75 x), Peter xxx

Yedekler: Halil, Ali, Bertuğ, Sissoko, Alim, İlke

Teknik Direktör: Fırat Gül

Eskişehirspor: Cengiz x, Emir x, Mevlüt x, Sezgin x (Buğra dk. 80 ?), Furkan x (Buğra dk. 46 x), Kaan x (Furgan dk. 46 x), Selman x, Onur x, Talha xx (Tolga dk. 76 x), Berkay x, İbrahim x

Yedekler: Mehmet, Onur, Kaan, Alperen, Arda, Uğur Can

Teknik Direktör: Cengiz Seçsev

Goller: Delarge (dk. 9), Emir (dk. 62 k.k.), Onurcan (dk. 72) (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: Peter, Mert (Akhisarspor), Onur (Eskişehirspor) - MANİSA

TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0
TFF 1. Lig: Akhisarspor: 3 Eskişehirspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
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