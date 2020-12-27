TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 Giresunspor: 1
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TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 Giresunspor: 1

27.12.2020 18:32 | Son Güncelleme: 27.12.2020 18:36
TFF 1. Lig: Akhisarpor: 0 Giresunspor: 1

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

TFF 1. Lig'in 16. haftasında Akhisarspor konuk ettiği Giresunspor'a 1-0 mağlup oldu.

Maçtan dakikalar

15. dakikada Onur'un pasında topla buluşan Rotman, rakiplerinden sıyrılarak ceza sahasına girdi. Sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şut yandan auta gitti.

19. dakikada Eren'in sağ kanattan ortasında Balde'nin kafa vuruşu üstten auta gitti.

28. dakikada Junior'un ortasında Eren'in kafa vuruşunu Lukac son anda kornere çeldi.

29. dakikada Nalepa'nın kullandığı kornerde arkaya seken topu önünde bulan Eren'in şutu Kadir'den sekip direkten oyun alanına döndü. Dönen topu tamamlamak isteyen Diarra'nın kafa vuruşunda top üst direkten auta çıktı.

33. dakikada Junior'un ara pasında ceza sahasında topla buluşan Hayrullah, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunda Lukac tehlikeyi önledi.

45+1. dakikada ceza sahası dışında topu önünde bulan Rotman'ın sert şutu yandan auta gitti.

54. dakikada Caner'in savunma arkasına attığı topu alan Balde'nin ceza sahası içi sol çaprazdan şutu üstten auta gitti.

68. dakikada Kornerden gelen topu önünde bulan Sergio Junior'un altıpasa aşırttığı topa Sergen'in röveşata denemesi Lukac'ın kontrpiyede bırakınca top ağlarla buluştu. 0-1

Stat: Akhisar Belediye

Hakemler: Turgut Doman xx, Orkun Aktaş xx, Ali Can Alp xx

Akhisarspor: Lukac xx, Alperen xx, Doğukan x, Musa xx, Kadir xx, Rotman xx, Taha xx, Ali xx, Çekdar xx, Onurcan x (Bora dk. 72 x), Mert Efe x

Yedekler: Halil, Berat, Gökmen, Yavuz Serkan, Halil İbrahim, Göksu, Turhan

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Giresunspor: Onurcan xx, Hayrullah xxx, Diarra xxx, Sergen xxx, Hüsamettin xxx, Erol xx, Eren xx (Uzodimma dk. 50 x), Sergio Junior xx (Kerem dk. 90+1 ?), Nalepa xxx (Traore dk. 76 x), Caner xx, Balde xx (Yasin dk. 90+1 ?)

Yedekler: Göktan, Arda, Alperen, İshak, Muhammed, Fatih

Teknik Direktör: Ümit Şengül

Gol: Sergio Junior (dk. 68) (Giresunspor)

Sarı Kartlar: Rotman, Alperen, Çekdar (Akhisarspor), Nalepa, Sergio Junior, (Giresunspor) - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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