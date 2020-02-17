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TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig'in 22. haftasında Adanaspor, evinde BB Erzurumspor'u konuk ediyor.

17.02.2020 20:00 | Son Güncelleme: 17.02.2020 20:11
TFF 1. Lig: Adanaspor: 0 - BB Erzurumspor: 0 (İlk yarı sonucu)

TFF 1. Lig'in 22. haftasında , evinde BB Erzurumspor'u konuk ediyor. Müsabakanın ilk yarısı golsüz berabere tamamlandı. - ADANA

Kaynak: İHA
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HABER YORUMLARI (1)

  • İSRAF VE HAKSIZ REKABET:
    Kamu kaynaklarının profesyonel takımlara harcanması da yeni uygulama. Belediye takımları haksız rekabete neden oluyor. Kamu kaynaklarını kamu yararına harcanmalı. . Bu futbol takımının Erzurum halkına somut faydası nedir ? Bu fiili durum evrensel hukuk ilkelerine de aykırı. . Elbette yasal zemin hazırlanmıştır. Spor ve siyaset uyumsuz ikili
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