TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0

13.03.2021 21:05 | Son Güncelleme: 13.03.2021 21:11
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

TFF 1. Lig'in 26. haftasında Adana Demirspor sahasında karşılaştığı İstanbulspor'u 2-0 mağlup etti.

Maçtan dakikalar

6. dakikada Adana Demirspor'da sağdan Sedat'ın ara pasıyla topla buluşan Pa Dibba, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-0

23. dakikada Adana Demirspor'da Sinan'ın kullandığı köşe vuruşunda Tayyip topa vurdu ancak meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

33. dakikada Adana Demirspor defans oyuncularının uzaklaştırmak istediği top ceza alanı önüne geldi. İstanbulspor'da Levent topun gelişine sert vurdu ancak kaleci Zubas topu köşeden çeldi.

51. dakikada Adana Demirspor'da ceza sahası dışında topla buluşan Gökhan, İstanbulspor'dan Onur ile girdiği ikili mücadelede topu soluna çekip kaleye vurdu, meşin yuvarlak kaleci Ljubic'in yanında geçerek ağlarla buluştu. 2-0

58. dakikada Adana Demirspor'da Gökhan'ın ara pasıyla topla buluşan Pa Dibba, ceza alanı girer girmez sert vurdu ancak top üstten auta gitti.

Stat: Yeni Adana

Hakemler: Erkan Özdamar xx, Anıl Usta xx, Hakan Karabalcık xx

Adana Demirspor: Zubas xx, Tayyip xx, Rassoul xx, Kaan xx (Süleyman dk. 70 x), Okan xx, Sedat xx (Emircan dk. 84 ?), Hasan xx, Gökhan xxx, Sinan xx (Traore dk. 84 ?), Ezeh x (Yunus dk. 46 x), Pa Dibba xxx (Mehmet dk. 60 x)

Yedekler: Vedat, Semih, İzzet, Tolga, Berk

Teknik Direktör: Samet Aybaba

İstanbulspor: Ljubic xx, Atchom xx, Wellington xx, Ali xx (Ali Dere dk. 89 ?), Melih xx, Onur xx, Rroca xx, Uygar x (Valon dk. 46 x), Levent xx, Mirkan x (Eslem dk. 57 x), İbrahim x (Koray dk. 89 ?)

Yedekler: Muhammed, Mehmet, Ali, Tayyip, Valon, Egehan, Kerem, Abazaj

Teknik Direktör: Fatih Tekke

Goller: Pa Dibba (dk. 6), Gökhan (dk. 51) (Adana Demirspor)

Sarı kartlar: Ezeh, Kaan, Süleyman (Adana Demirspor), İbrahim, Wellington (İstanbulspor) - ADANA

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Papa Ümit Özdağ Pervin Buldan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nükhet Duru Demet Akbağ Ayşegül Çınar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Ersun Yanal Ali Şansalan Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 İstanbulspor: 0 - Spor Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 21:11:56. #1.16#
title