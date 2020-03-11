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Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Spor

TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Akhisarspor: 3

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaştı.

11.03.2020 21:12 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:16
TFF 1. Lig: Adana Demirspor: 2 - Akhisarspor: 3

TFF 1. Lig'in 27. haftasında Adana Demirspor, evinde Akhisarspor ile karşılaştı. Müsabaka konuk ekibin 3-2 üstünlüğüyle tamamlandı.


Maçtan dakikalar


28. dakikada sol kanattan Erhan'ın yerden pasında ceza sahası içinde Cikalleshi, gelişine bir vuruş yaparak topu ağlara gönderdi. 0-1


48. dakikada Erkan pasını Dibba'ya gönderdi. Sağ kanattann Dibba'nın ortasında ceza sahası içinde Volan'ın şutu filelere gitti. 1-1


54. dakikada Ergin'in pasında kaleci ile karşı karşıya kalan Onur'un yerden şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-2


83. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Aosman'ın sert şutunda top üst direğe çarparak auta çıktı.


84. dakikada sol kanattan atağa kalkan Adana Demirspor'da Volkan, topu ceza sahasında müsait durumdaki Dibba'ya dönerdi. Kaleciyle karşı karşıya kalan Dibba yerden sert bir şut gönderdi. Kaleci Gökhan'a da çarpan top direkten kornere çıktı.


89. dakikada sol kanattan Cikalleshi'nin yerden pasında rakip savunmaya çarpan top, arka direkteki Bjarnason'un önünde kaldı. Bjarnason'un düzgün şutunda Akhisarspor, farkı ikiye çıkardı. 1-3


90+2. dakikada Dibba'nın penaltı noktasına yerden pasında Mehmet Akyüz, ayağının dışıyla topu filelere yolladı. 2-3


Stat: 5 Ocak Fatih Terim


Hakemler: Hakan Ceylan xx, Sezgin Çınar xx, Gökhan Barcın xx


Adana Demirspor: Muhammed xx, Adil xx, Semih x (Okan dk. 70 x), Traore xx, Aosman xx (Kone dk. 85 ?), Pa Dibba xx, Volkan xx, Mehmet xx, Hasan xx, Mehmet xx, Erkan x (Kosecki dk. 59 x)


Yedekler: Kurtuluş, Tayyip, Mitrovic, Sinan, Berk


Teknik Sorumlu: Cüneyt Dumlupınar


Akhisarspor: Gökhan xx, Cocalic xx, Rotman xx, Musa xx, Ergin x (Burhan dk. 63 x), Onur xx (Aykut dk. 90+1 ?), Tolga xx, Uğur xx, Cikalleshi xx (Muhammet dk.90+1 ?) Bjarnason xx, Erhan xx


Yedekler: Milan, Halil, İrfan, Alperen, Kadir


Teknik Direktör: Yılmaz Vural


Goller: Volkan (dk.48), Mehmet (dk. 90+2) (Adana Demirspor), Cikalleshi (dk.28), Onur (dk. 54), Bjarnason (dk. 88) (Akhisarspor)


Sarı kartlar: Uğur, Bjarnason, Onur (Akhisarspor), Kosecki (Adana Demirspor) - ADANA

Kaynak: İHA

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