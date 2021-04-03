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TFF 1. Lig

Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak - Haberler | Spor
TFF 1. Lig

Stat: Çotanak Spor KompleksiHakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray EyisoyGZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 72 Uzodimma), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 78 Erol Can Akdağ), Serginho, Eren Tozlu (Dk.

Stat: Çotanak Spor Kompleksi

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Hüsnü Emre Çelimli, Emir Eray Eyisoy

GZT Giresunspor: Tolgahan Acar, Diarra, Hüsamettin Tut, Sergen Piçinciol, Hayrullah Bilazer, Mehmet Taş, Nalepa (Dk. 72 Uzodimma), Caner Hüseyin Bağ (Dk. 78 Erol Can Akdağ), Serginho, Eren Tozlu (Dk. 90 Traore), Balde

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellington, Mehmet Yeşil, Onur Ergün, Ethemi (Dk. 68 Levent Ayçiçek), Etoga, Melih Kabasakal, Rroca (Dk. 90+2 Eslem Öztürk), Ali Yaşar, Abazaj (Dk. 83 Kağan Miray Bağış), Mirkan Aydın (Dk. 83 İbrahim Yılmaz)

Sarı kartlar: Dk. 45+2 Etoga (İstanbulspor), Dk. 86 Hüsamettin Tut (Giresunspor)

TFF 1. Lig'in 28. haftasında GZT Giresunspor ile İstanbulspor arasında oynanan karşılaşma 0-0 tamamlandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Atakan Çıtlak

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