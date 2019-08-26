TFF 1. Lig
Stat: 5 Ocak Fatih TerimHakemler: Alper Çetin, Ömer Tevfik Özkoç, Ata YıldırımAdanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Okan Kurt (Dk. 64 Serhat Tunç), Bagayoko (Dk. 61 Eren Keleş), Hakan Barış, Ahmet Dereli, Eze, Arabidze (Dk.
Stat: 5 Ocak Fatih Terim
Hakemler: Alper Çetin, Ömer Tevfik Özkoç, Ata Yıldırım
Adanaspor: Karacic, Veli Kızılkaya, Renan Diniz, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Okan Kurt (Dk. 64 Serhat Tunç), Bagayoko (Dk. 61 Eren Keleş), Hakan Barış, Ahmet Dereli, Eze, Arabidze (Dk. 79 Roni)
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Mehmet Feyzi Yıldırım (Dk. 90 Berkay Tolga Dabanlı), Cemali Sertel, Mevlüt Çelik, Milinkovic (Dk. 77 Ferhat Kiraz), Furgan Polat (Dk. 61 Sissoko), Sekidika, Mehmet Özcan, Emre Güral, Issah
Goller: Dk. 15 ve Dk. 89 (Penaltıdan) Eze, Dk. 66 Eren Keleş (Adanaspor), Dk. 28 Sekidika, Dk. 56 Ahmet Dereli (Kendi kalesine) (Eskişehirspor)
Sarı kartlar: Dk. 30 Milinkovic, Dk. 54 Furgan Polat, Dk. 89 Emre Güral, Dk. 90+2 Berkay Tolga Dabanlı (Eskişehirspor), Dk. 68 Serhat Tunç, Dk. 87 Roni, Dk. 90 Serdar Bingöl (Adanaspor)
TFF 1. Lig'in 2. haftasında Adanaspor, sahasında Eskişehirspor'u 3-2 yendi.