Tff 1. Lig
TFF 1. Lig’in 17. haftasında Gazişehir Gaziantepspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor’a 2-1 mağlup oldu.
TFF 1. Lig'in 17. haftasında Gazişehir Gaziantepspor, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldu.
Maçtan dakikalar
12. dakikada sol kanattan gelişen Rizespor atağında ceza sahası içerisinde topla buluşan Samudio dar açıdan vurduğu topu ağlarla buluşturdu. 1-0
32. dakikada sol kanattan gelişen Gazişehir Gaziantep atağında topla beraber ilerleyen Samican ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-1
68. dakikada Del Valle'nin kullandığı köşe vuruşunda Özgür Özkaya'nın yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.
86. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Süleyman'ın ceza sahası içine attığı pasta topla buluşan Recep'in yaptığı düzgün vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 2-1
Stat: Gaziantep Kalyon
Hakemler: Özgüç Türkalp xx, Soner Maraş xx, Utku Tunavelioğlu xx
Gazişehir Gaziantep: Stockhowıak xx, Ahmet xx, Murat Ceylan xx, Özgür Can xx, Webo xx (Okan Derici dk. 36 xx), Sami Can xxx (88. Dk) Ali, Mehmet Erdem xx, DelValle xx, Muhammed Himmet xx, Özgür Özkaya xx, Sinan xx
Yedekler: Necati, Muhammet Reis, Yusuf Cihat, Yasin, Zec, Selahattin,
Teknik Direktör: Erkan Sözeri
Çaykur Rizespor: Gökhan xx, Mehmet Uslu xx, Robin Yalçın xx, Petrucci xx, Saadane xx, Jose Samudio xxx, Oğulcan xx (Süleyman dk. 57 xx), Lincoln xx, (Recep dk. 57 xx), Özgür Çek xx (Ozan dk. 77 xx), Orhan xx, Ümit xx
Yedekler: Cihan, Muhammed Alperen, Sinan, Edomwonyı, Furkan, Emir Han,
Teknik Direktör: İbrahim Üzülmez
Goller: Sami Can (dk. 32) (Gazişehir Gaziantep) Samudio (dk. 12), Recep (dk. 86) (Çaykurrizespor)
Sarı Kartlar: Özgür Özkaya, Mehmet Erdem (Gazişehir Gaziantep), Orhan, Recep (Çaykurrizespor) - GAZİANTEP