Tff 1. Lig

TFF 1. Lig’in 4. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor’u Rize’de konuk etti.

Tff 1. Lig

TFF 1. Lig'in 4. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Samsunspor'u Rize'de konuk etti. Müsabaka 1-1'lik skorla sona erdi.

Stat: Rize Çaykur Didi

Hakemler: Abdullah Yılmaz xx, Emin Yıldırım xx, Murat Şener xx

B.B.Erzurumspor: Kaya Tarakçı xx, Lokman Gör xx, Stephane Acka xx, Jasmin Trtovac xx, Tolga Ünlü xx, Boubacar Mansaly xx (Mert Nobre dk. 88 ?), Haris Harba x (Murat Gürbüzerol dk. 76 x), Burhan Eşer xx, Kubilay Sönmez xx, Gökhan Karadeniz x (Abdulkadir Özdemir dk. 62 x), Hamza Younes x

Yedekler: Ahmet Altın, Mehmet Ozan Tahtaişleyen, Hakan Arslan, Hakan Canbazoğlu,Talyan Antalyalı,Erhan Çelenk.

Teknik Direktör: Osman Özköylü

Samsunspor: Furkan Köse x, Hasan Hatipoğlu x, Ercan Yazıcı x (Abdülkerim Bardakçı dk. 56 x), Erkam Reşmen xx, Ufuk Budak x, Ahmet Cebe x (Ramazan Övüç dk. 80 ?), Çağrı Ortakaya xx, Kenan Karışık xxx, John Chibuike xx, Samaras x (Halil İbrahim Pekşen dk. 46 x) Davy Angan xx

Yedekler: Sifakis, Kemal İşmelek, Göksu Türkdoğan, Oğuz Gürbulak, Muhammet Beşir, Gökay Iravul, Ömer Kandemir

Teknik Direktör: Fehmi Alpay Özalan

Goller: Volkan Karadeniz (dk. 52) (B.B.Erzurumspor), Kenan Karışık (dk. 67 pen.) (Samsunspor)

Sarı kartlar: DavyAngan, (Samsunspor), Hamza Younes, Abdulkadir Özdemir (B.B.Erzurumspor) - RİZE