TFF 1. Lig 34. hafta programı açıklandı
TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.
TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre 67'şer puanla ilk üç sırayı paylaşan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Samsunspor, maçlarını 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da oynayacak.
TFF 1. Lig'de 34. hafta programı açıklandı. Süper Lig'e çıkacak ilk iki takımın da belli olacağı mücadelelerin heyecanı 7 Mayıs Cuma ve 9 Mayıs Pazar günleri yaşanacak. 67'şer puanla ligin ilk üç sırasını paylaşan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Samsunspor, maçlarını aynı gün ve aynı saatte oynayacak.
TFF 1. Lig'de 34 haftanın programı şöyle:
7 Mayıs Cuma
16.00 Akhisarspor - Ümraniyespor
20.30 Boluspor - Eskişehirspor
9 Mayıs Pazar
18.00 Altay - Bandırmaspor
18.00 Balıkesirspor - Altınordu
18.00 Bursaspor - Ankara Keçiörengücü
18.00 Ankaraspor - İstanbulspor
20.30 Menemenspor - Adana Demirspor
20.30 Adanaspor - Samsunspor
20.30 Tuzlaspor - Giresunspor
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı