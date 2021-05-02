TFF 1. Lig 34. hafta programı açıklandı

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı.

TFF 1. Lig'in 34. haftasında oynanacak müsabakaların programı açıklandı. Buna göre 67'şer puanla ilk üç sırayı paylaşan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Samsunspor, maçlarını 9 Mayıs Pazar günü saat 20.30'da oynayacak.

TFF 1. Lig'de 34. hafta programı açıklandı. Süper Lig'e çıkacak ilk iki takımın da belli olacağı mücadelelerin heyecanı 7 Mayıs Cuma ve 9 Mayıs Pazar günleri yaşanacak. 67'şer puanla ligin ilk üç sırasını paylaşan Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Samsunspor, maçlarını aynı gün ve aynı saatte oynayacak.

TFF 1. Lig'de 34 haftanın programı şöyle:

7 Mayıs Cuma

16.00 Akhisarspor - Ümraniyespor

20.30 Boluspor - Eskişehirspor

9 Mayıs Pazar

18.00 Altay - Bandırmaspor

18.00 Balıkesirspor - Altınordu

18.00 Bursaspor - Ankara Keçiörengücü

18.00 Ankaraspor - İstanbulspor

20.30 Menemenspor - Adana Demirspor

20.30 Adanaspor - Samsunspor

20.30 Tuzlaspor - Giresunspor

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı