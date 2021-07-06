TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
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TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

Antalya'da devam eden TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Altınordu'yu 1-0 yenen Balıkesirspor, adını finale yazdırdı.

Antalya'da devam eden TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri'nde Altınordu'yu 1-0 yenen Balıkesirspor, adını finale yazdırdı.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan ilk yarı final maçında, Balıkesirspor ile Altınordu karşılaştı.

Karşılaşmayı Balıkesirspor, 90. dakikada Peter Ambrose'nin attığı golle 1-0 kazandı.

Balıkesirspor, bu skorla finale yükselen ilk takım oldu.

Diğer yarı final maçında Yılport Samsunspor ile Bursaspor, yarın karşı karşıya gelecek.

Organizasyonda final maçı ise 10 Temmuz'da aynı tesiste oynanacak.

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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