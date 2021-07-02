TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
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TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur - Haberler | Spor

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri, Antalya'da başladı.

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri, Antalya'da başladı.

Manavgat ilçesindeki Emirhan Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde oynanan çeyrek final ilk maçında, İstanbulspor ile Bursaspor karşılaştı.

Mücadeleyi, Bursaspor 42. ve 89. dakikada Abdullah Tazgel'in attığı gollerle 2-1 kazandı. İstanbulspor'un tek golünü ise 90+2. dakikada Mustafa Bera Akyıldız kaydetti.

Günün ikinci maçında ise Yılport Samsunspor ile Adana Demirspor karşılaştı. Yılport Samsunspor 56. dakikada Polat Yaldır ve 81. dakikada Ali Kılıç'ın attığı gollerle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Adana Demirspor'un tek golünü ise 19. dakikada Fhed Alslash kaydetti.

Bu sonuçlarla Bursaspor ile Yılport Samsunspor, yarı finale çıktı.

TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri
TFF 1. Lig 19 Yaş Altı Gelişim Ligleri Finalleri

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Hepokur

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