TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final programı açıklandı
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TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final programı açıklandı

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final programı açıklandı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final maç programı belli oldu.

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; 1'inci Lig Play-Off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Play-Off yarı final müsabakalarının programı şöyle: 16 Mayıs Pazar: 20.00 Altay - İstanbulspor17 Mayıs Pazartesi: 20.00 Altınordu - Yılport Samsunspor21 Mayıs Cuma: 18.00 İstanbulspor - Altay

21.00 Yılport Samsunspor - Altınordu


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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