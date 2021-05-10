TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final programı açıklandı

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final maç programı belli oldu.

TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final maç programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre; 1'inci Lig Play-Off'ta ilk maçlar 16 ve 17 Mayıs'ta, rövanş maçları ise 21 Mayıs'ta oynanacak.

Play-Off yarı final müsabakalarının programı şöyle: 16 Mayıs Pazar: 20.00 Altay - İstanbulspor17 Mayıs Pazartesi: 20.00 Altınordu - Yılport Samsunspor21 Mayıs Cuma: 18.00 İstanbulspor - Altay

21.00 Yılport Samsunspor - Altınordu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı