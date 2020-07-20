TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu Süper Lig biletini alacak son takımın belli olacağı TFF 1'inci Lig Play-Off'ta yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Süper Lig biletini alacak son takımın belli olacağı TFF 1'inci Lig Play-Off'ta yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:

22 Temmuz Çarşamba: 21.00 Bursaspor - Adana Demirspor: Mete Kalkavan

21.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Ali Palabıyık

Kaynak: DHA