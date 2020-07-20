TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu
Süper Lig biletini alacak son takımın belli olacağı TFF 1'inci Lig Play-Off'ta yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
20.07.2020 10:35 | Son Güncelleme: 20.07.2020 11:02
Süper Lig biletini alacak son takımın belli olacağı TFF 1'inci Lig Play-Off'ta yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu'ndan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalarda görev yapacak hakemler şunlar:22 Temmuz Çarşamba: 21.00 Bursaspor - Adana Demirspor: Mete Kalkavan
21.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor: Ali Palabıyık
Kaynak: DHA