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TFF 1'inci Lig'den 3 ekip PFDK'ya sevk edildi

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor
TFF 1'inci Lig'den 3 ekip PFDK'ya sevk edildi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Denizlispor'u çirkin ve kötü tezahürat, Yılport Samsunspor'u 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Altınordu'yu da 4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği; Denizlispor'u çirkin ve kötü tezahürat, Yılport Samsunspor'u 6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi, Altınordu'yu da 4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk etti.

TFF Hukuk Müşavirliği'nce alınan kararlar şöyle:

1- DENİZLİSPOR Kulübü'nün 15.09.2021 tarihinde oynanan DENİZLİSPOR-ADANASPOR A.Ş. TFF 1. Lig müsabakasındaki "çirkin ve kötü tezahüratı" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- YILPORT SAMSUNSPOR Kulübü'nün 15.09.2021 tarihinde oynanan BURSASPOR-YILPORT SAMSUNSPOR TFF 1. Lig müsabakasındaki "6 futbolcusunun sarı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- ALTINORDU Kulübü'nün 15.09.2021 tarihinde oynanan GENÇLERBİRLİĞİ-ALTINORDU TFF 1. Lig müsabakasındaki "4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi suretiyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi" nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.


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Haber: TFF 1'inci Lig'den 3 ekip PFDK'ya sevk edildi - Haberler Spor
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