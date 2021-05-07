TFF 1'inci Lig'deki kritik maçları Süper Lig hakemleri yönetecek
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

TFF 1'inci Lig'deki kritik maçları Süper Lig hakemleri yönetecek

TFF 1'inci Lig'deki kritik maçları Süper Lig hakemleri yönetecek
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de 34'üncü haftanın hakemleri belli oldu.

TFF 1'inci Lig'de 34'üncü haftanın hakemleri belli oldu. Süper Lig'e çıkacak iki takımın belli olacağı karşılaşmalarda yine Süper Lig'de maç yöneten hakemler görev yapacak.

TFF 1'inci Lig'de bu hafta oynanacak son maçlar öncesinde Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Puan tablosundaki ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig sevinci yaşayacağı maratonun son sınavlarında yine Süper Lig'de boy gösteren hakemler düdük çalacak.

Pazar günü üçü de saat 20.30'da başlayacak kritik karşılaşmaların hakemleri şöyle: Adanaspor - Yılport Samsunspor: Mustafa ÖğretmenoğluTuzlaspor - GZT Giresunspor: Atilla Karaoğlan

Menemenspor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Cüneyt Çakır oldu
Finali İstanbul'dan almak için kulis yapan İngilizlere TFF Başkanı ateş püskürdü: Kuzu kuzu geleceksiniz
Finali İstanbul'dan almak için kulis yapan İngilizlere TFF Başkanı ateş püskürdü: Kuzu kuzu geleceksiniz
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Antonio Guterres
Magazin Eda Ece Müge Anlı Burak Sergen Burcu Biricik
Spor Diego Fatih Terim Serdar Aziz Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mimar Sinan Fatma Şahin
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TFF 1'inci Lig'deki kritik maçları Süper Lig hakemleri yönetecek - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 12:03:03. #1.16#

title