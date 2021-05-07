TFF 1'inci Lig'deki kritik maçları Süper Lig hakemleri yönetecek

TFF 1'inci Lig'de 34'üncü haftanın hakemleri belli oldu.

TFF 1'inci Lig'de 34'üncü haftanın hakemleri belli oldu. Süper Lig'e çıkacak iki takımın belli olacağı karşılaşmalarda yine Süper Lig'de maç yöneten hakemler görev yapacak.

TFF 1'inci Lig'de bu hafta oynanacak son maçlar öncesinde Adana Demirspor, GZT Giresunspor ve Yılport Samsunspor'un şampiyonluk ihtimali bulunuyor. Puan tablosundaki ilk 2 takımın doğrudan Süper Lig sevinci yaşayacağı maratonun son sınavlarında yine Süper Lig'de boy gösteren hakemler düdük çalacak.

Pazar günü üçü de saat 20.30'da başlayacak kritik karşılaşmaların hakemleri şöyle: Adanaspor - Yılport Samsunspor: Mustafa ÖğretmenoğluTuzlaspor - GZT Giresunspor: Atilla Karaoğlan

Menemenspor - Adana Demirspor: Tugay Kaan Numanoğlu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı