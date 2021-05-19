TFF 1'inci Lig'de İzmir finaline doğru
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TFF 1'inci Lig'de İzmir finaline doğru

TFF 1'inci Lig'de İzmir finaline doğru
Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü - Haberler | Spor

TFF 1'inci Lig'de Play-Off oynayan iki İzmir temsilcisi Altay ve Altınordu, yarı final ilk maçlarını kazanarak avantaj yakalarken, iki takım rövanşlarda da başarılı olmaları halinde finalde birbirlerine rakip olacak.

TFF 1'inci Lig'de Play-Off oynayan iki İzmir temsilcisi Altay ve Altınordu, yarı final ilk maçlarını kazanarak avantaj yakalarken, iki takım rövanşlarda da başarılı olmaları halinde finalde birbirlerine rakip olacak. Cumartesi günü deplasmanda oynanacak rövanş maçlarında Altay, 3-2 mağlup ettiği İstanbulspor'a, Altınordu ise 1-0 yendiği Yılport Samsunspor'a konuk olacak. Ligde 26 Mayıs Çarşamba günü yapıcak Play-Off finalinde Altay ve Altınordu'nun rakip olma olasılığı artarken, bu durumun gerçekleşmesi halinde Süper Lig'de Göztepe'den sonra bir İzmir kulübünün daha kenti temsil etmesi kesinleşecek.

İzmir, en son 18 yıl önce 2002-2003 sezonunda Altay ve Göztepe olmak üzere iki takımla Süper Lig'de yer almış, iki kulüp de o sezon küme düşme acısı yaşamıştı. Daha sonra 7 yıl Süper Lig'de temsilcisi olmayan İzmir'in hasretini Bucaspor 2009-10 sezonunda 1'inci Lig'de ilk 2'de yer alarak sona erdirirken, sarı-lacivertiler 2010-11'de ilk yılında Süper Lig'e mendil salladı. Göztepe, 2016-17 Play-Off'tan birinci olup kendisinin 14, İzmir'in 6 yıllık Süper Lig özlemini sonlandırdı. Altay bu sezon hedefe varması halinde 18, Altınordu ise ipi göğüslemesi durumunda 51 yıl sonra adını Süper Lig'e yazdıracak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa Köprülü

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi Play-Off turunda karşılaşacağı muhtemel rakipleri belli oldu
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ikinci yarısı başladı.
Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasındaki Ziraat Türkiye Kupası final müsabakasının ikinci yarısı başladı.
TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti
TFF 1. Lig Play-Off ilk maçında Altay, sahasında İstanbulspor'u 3-2 mağlup etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Muharrem İnce Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Beren Saat Deniz Çakır Nur Fettahoğlu Barış Murat Yağcı
Spor Ozan Tufan Gökhan Töre Hakan Arslan Burak Yılmaz Josef De Souza
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
TFF 1'inci Lig'de İzmir finaline doğru - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.05.2021 13:49:18. #1.11#

title