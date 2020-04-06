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Türkiye Futbol Federasyonu, Koronavirüs, Akhisar, Spor

TFF 1'inci Lig'de en yaşlı takım Akhisarspor

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok alanda olduğu gibi futbola da en az 2.5 ay ara verilirken, TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor, ligin en yaşlı takımı olarak dikkat çekiyor.

06.04.2020 10:18 | Son Güncelleme: 06.04.2020 10:18
TFF 1'inci Lig'de en yaşlı takım Akhisarspor

Koronavirüs salgını nedeniyle pek çok alanda olduğu gibi futbola da en az 2.5 ay ara verilirken, TFF 1'inci Lig'de zirve yarışı veren Akhisarspor, ligin en yaşlı takımı olarak dikkat çekiyor.

Sezon başında Süper Lig'e bekleme yapmadan dönebilmek için ligin en tecrübeli futbolcularını kadroya katıp devre arasında ise transfer yasağı nedeniyle takviye yapamayan Akhisar temsilcisi, 29.3 yaş ortalamasıyla 18 takım arasında en yaşlı ekip konumunda. Akhisarspor'da kadrodaki isimlerden Burhan ve Muhammet Reis 35, Lukac ile Vrsajevic 34, Taha, Ergin ve Bjarnason ise 33 yaşında. Yeşil siyahlı takımı 67 yaşındaki ligin en tecrübeli teknik adamı Yılmaz Vural çalıştırıyor. Ligde Akhisar'ı yaş ortalamasında 29 yaşla Giresunspor ve 28.9 ortalamayla Altay izliyor.


Kaynak: DHA

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