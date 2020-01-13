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TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı: "Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız"

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklaması ANKARA - UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

13.01.2020 16:35 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:38
TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı:

UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili 'nın açıklaması ANKARA - UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (1)

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı: "Türk futbolunu daha da yukarılara taşıyacağız"
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