TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı: "(Ali Koç'un 'TFF bilgi sızdırıyor' açıklaması) Yorum yapmamam daha...
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklaması ANKARA - UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
13.01.2020 16:51 | Son Güncelleme: 13.01.2020 16:53
UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklaması ANKARA - UEFA Yönetim Kurulu Üyesi ve TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. (2)
Kaynak: AA
Haber Videosu: TFF 1. Başkan Vekili Yardımcı: "(Ali Koç'un 'TFF bilgi sızdırıyor' açıklaması) Yorum yapmamam daha...
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