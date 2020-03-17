TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklamaları Yardımcı: "EURO 2020 formatında değişikliğe gidilmeyecek"TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın formatında değişiklik yapılmayacağını aktardı.

Yardımcı: "EURO 2020 formatında değişikliğe gidilmeyecek"

TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın formatında değişiklik yapılmayacağını aktardı.

UEFA'nın yeni alınacak kararlarla ilgili çalışma grubu oluşturduğunu vurgulayan Yardımcı, "EURO 2020 formatında herhangi bir değişikliğe gidilmeyecek. Şu anda 12 şehirde oynanması planlanıyor. Şehir sayısı belki azalabilir ama format aynı kalacak. Gelişmeler gözden geçirilecek." şeklinde görüş belirtti.

Servet Yardımcı, koronavirüs tedbirleri kapsamında EURO 2020'nin Türkiye'de düzenlemesiyle ilgili herhangi bir başvurularının olmadığını kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Beşiktaş maçının ardından liglerin seyircisiz olarak oynanmasına yönelik yaptığı açıklama ilgili Servet Yardımcı, şu ifadeleri kullandı:

"Fatih Terim'in, açık konuşmamakla birlikte, kastettiği başkan vekili benim. Aslında kimi kastettiğini herkes çok iyi biliyor. Kendisi müsaade etsin, UEFA ile görüşmelerde, UEFA yönetim kurulu üyesi olarak toplantıyı, konferans ya da buluşarak mı yaparız, bunu bilecek kadar hem tecrübem hem de bilgim var. İki hafta önce Amsterdam'da toplantı yaptık. UEFA ve Avrupa Kulüpler Birliği ile konferans yoluyla toplantı yaptık. Bir de biz yönetim kurulu olarak toplantı yaptık. Bu kadar hızlı hareket etmenin tek yolu konferans yöntemi olacaktır. Bunları bilecek kadar hem tecrübem hem de bilgim var. UEFA'da ülkemiz için, takımlarımız için, milli takımımız için, asker selamıyla ilgili nasıl çalıştığımı herkes çok iyi biliyor."

Kaynak: AA