TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı
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TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı

TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklamaları İSTANBUL - TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

06.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:32
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı

TFF 1. Başkan Vekili 'nın açıklamaları İSTANBUL - TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı
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