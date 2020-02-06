TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklamaları İSTANBUL - TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
06.02.2020 15:29 | Son Güncelleme: 06.02.2020 15:32
TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı'nın açıklamaları İSTANBUL - TFF 1. Başkan Vekili Servet Yardımcı, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Salonu'nda düzenlenen basın toplantısında konuştu.
Kaynak: AA